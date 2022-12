Diplomazia: Meloni, Italia faccia la sua parte senza arroganza ma con consapevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve fare la sua parte senza arroganza con la consapevolezza di ciò che ci rappresentiamo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. “Possiamo fare la differenza come dimostrato in Europa sul tetto al prezzo del gas, o sulla tassazione alle multinazionali: senza il ruolo giocato dall’Italia l’accordo non si sarebbe sbloccato”, ha detto Meloni. “Nel 2023 dovremo intervenire sul Patto di stabilità e crescita", che finora è stato "molto stabilità e meno crescita”, ha aggiunto. (Res)