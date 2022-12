Diplomazia: Meloni, lavoro serio che l'Italia è attrezzata a fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia è un serio lavoro che l’Italia è attrezzata a fare. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. “Forse nessuno è attrezzato come noi in termini di risorse umane. Faremo del nostro meglio anche per aggiungere risorse non umane”, ha detto Meloni. “E’ un lavoro che non si potrebbe fare senza la vostra dedizione, capacità, competenza, professionalità”, ha spiegato. (Res)