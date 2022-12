© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in partenza per l’Iraq con i ministri Tajani e Crosetto dove i nostri militari sono impegnati in missione di pace per portare gli auguri di Natale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. “E’ un bel segnale per dire grazie a tutti coloro che passano il Natale lontano dalle loro case”, ha detto Meloni. (Res)