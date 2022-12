Haiti: Consiglio sicurezza Onu, valutare con urgenza invio di forza armata internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi compiuti dalle forze di sicurezza nazionali hanno permesso di sbloccare l'assedio che le organizzazioni criminali avevano predisposto attorno al principale terminal petrolifero nei pressi della capitale, Port-au-Prince, causa di una ulteriore crisi energetica nel Paese. Ma rimane alta l'emergenza causata dai ripetuti sequestri di persona fatti a scopo di riscatto, le morti causate dagli scontri tra le organizzazioni criminali, in un quadro aggravato dalla recrudescenza del colera, prova delle precarie condizioni di vigilanza sanitaria. A ottobre, il primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henri, aveva invitato la comunità internazionale ad inviare una forza militare per aiutare la polizia nazionale a sottrarre alle bande armate il controllo del territorio. Nonostante alcuni annunci e l'appello del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nessuna iniziativa concreta è stata fin qui messa a punto. (segue) (Was)