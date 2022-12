Haiti: Consiglio sicurezza Onu, valutare con urgenza invio di forza armata internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste si sono aggiunte le sanzioni disposte dall'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) nei confronti di due cittadini haitiani per il loro coinvolgimento in attività di traffico di stupefacenti. Si tratta in questo caso del senatore Rony Celestin e di Richard Lenine Hervé Fourcand, un ex senatore. In una nota, il Tesoro ha accusato i due uomini di essere coinvolti in attività che hanno contribuito (o rischiano di contribuire) alla proliferazione e alla diffusione di sostanze stupefacenti nel Paese. Anche il governo del Canada ha annunciato sanzioni nei confronti di tre personalità haitiane di altro profilo per il loro sostegno finanziario e operativo ai gruppi armati che operano nel Paese. Si tratta, riferisce un comunicato del governo del Canada, di Gilbert Bigio, Reynold Deeb and Sherif Abdallah, membri dell’élite economica di Haiti. Il Canada, si legge, ha motivo di credere che queste persone stiano usando il loro status di membri di alto profilo dell'élite economica di Haiti per proteggere e consentire le attività illegali di bande criminali armate, anche attraverso il riciclaggio di denaro e altri atti di corruzione. Le sanzioni prevedono i divieto per i cittadini canadesi di fare affari con le persone sanzionate e congelano tutti i beni da questi detenuti in Canada. (segue) (Was)