Haiti: Consiglio sicurezza Onu, valutare con urgenza invio di forza armata internazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il governo del Canada aveva annunciato sanzioni nei confronti dell'ex capo di Stato di Haiti, Michel Joseph Martelly, e agli ex primi ministri, Laurent Lamothe e Jean henry Céant, tutti sospettati di aver protetto attività illegali. Le persone sanzionate “traggono profitto direttamente dal lavoro delle bande e sono associate a un sistema di corruzione”, ha affermato il ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Radio Canada”. I tre politici sanzionati non potranno più accedere ai conti e agli eventuali capitali che detengono sul suolo canadese. L’annuncio segue a sua volta le sanzioni nei confronti del senatore Rony Célestin, dell'ex senatore Hervé Fourcand e dell'ex presidente della Camera dei deputati, Gary Bodeau, annunciate sempre dal governo canadese. Sanzioni, in coordinamento con il governo degli Stati Uniti, sono state annunciate anche nei confronti del presidente del Senato, Joseph Lambert, il quale avrebbe abusato dei propri poteri per trafficare sostanze stupefacenti e collaborare con gang e organizzazioni criminali. (segue) (Was)