Usa: senatore democratico Schumer su accordo per finanziamenti al governo, sempre più vicini

- I negoziatori democratici e repubblicani stanno facendo progressi verso un accordo di massima su un “pacchetto omnibus” per il rifinanziamento delle attività del governo federale durante l’anno fiscale 2023, che include anche circa 45 miliardi di dollari per l’assistenza all’Ucraina e ai partner della Nato. Il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, ha dichiarato stamattina che un accordo definitivo non è stato ancora raggiunto, ma che “siamo sempre più vicini: spero che si potrà arrivare ad un testo di legge omnibus già nella giornata di oggi”. Il senatore di New York ha anche chiesto ai colleghi di “rimanere nelle vicinanze”, così da poter avviare la procedura di voto non appena i negoziatori avranno raggiunto un accordo. Il principale ostacolo alle trattative, che ha costretto il Congresso ad approvare un disegno di legge di emergenza per prorogare i finanziamenti al governo federale fino al 23 dicembre, è rappresentato dalle richieste dei repubblicani per un emendamento al Titolo 42, una legge approvata durante l’amministrazione Trump che consente alle autorità di espellere senza possibilità di appello i migranti che arrivano illegalmente negli Stati Uniti passando il confine con il Messico. La legge avrebbe dovuto cadere questa settimana, ma la Corte suprema ha sospeso il provvedimento dopo una richiesta di emergenza avanzata da alcuni Stati a guida repubblicana. (Was)