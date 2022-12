Serbia-Slovenia: ministra Esteri Fajon, futuro europeo di Belgrado è interesse di intera Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro europeo della Serbia è nell'interesse della Slovenia e dell'intera Unione europea. Lo ha affermato la ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon, in visita oggi a Belgrado, ripresa dal quotidiano serbo "Politika". "Come ministra degli Esteri, vengo a Belgrado con l'obiettivo di rafforzare le relazioni tra i due Paesi in tutti i settori. La cooperazione tra la nostra gente, l'economia e i due Paesi è già sviluppata e, sebbene sembri difficile fare di più, ogni giorno riconosciamo nuove opportunità che dobbiamo sfruttare e costruire insieme", ha affermato Fajon. Nell'incontro con la premier serba Ana Brnabic, Fajon ha sottolineato che la Slovenia continua a sostenere l'adesione della Serbia all'Ue e, riguardo al dialogo Belgrado-Pristina, ha affermato che la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina e il rispetto dell'Accordo di Bruxelles è "la cosa più importante per garantire la migliore vita possibile per i cittadini del territorio". (segue) (Seb)