Bosnia: interscambio con l'estero a quasi 22 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2022

- L'interscambio commerciale estero della Bosnia Erzegovina nei primi undici mesi del 2022 è stato di circa 42,6 miliardi di marchi convertibili (circa 21,6 miliardi di euro). Lo annuncia l'Agenzia di statistica del Paese balcanico, ripresa dal sito "klix.ba". Le esportazioni dalla Bosnia Erzegovina da gennaio a novembre di quest'anno sono state pari a 16,5 miliardi di marchi (circa 8,4 miliardi di euro), ovvero il 28,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le importazioni sono state pari a 26,1 miliardi di marchi (circa 13,2 miliardi di euro), ovvero il 34 per cento in più. Le esportazioni verso i Paesi Cefta (Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Albania e Moldavia) sono state il 42,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni sono state il 29,4 per cento in più. Le esportazioni della Bosnia Erzegovina verso i Paesi dell'Unione Europea sono state invece il 29,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le importazioni il 28,8 per cento in più. (Seb)