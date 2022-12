Kosovo: sottosegretario spagnolo agli Affari Ue, nessun sostegno alla richiesta di adesione di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non sosterrà la richiesta del Kosovo di adesione all'Unione europea. Lo ha dichiarato il sottosegretario spagnolo agli Affari Ue, Pascual Navarro, ripreso dalla stampa serba. Navarro ha dichiarato che la Spagna "non riconosce l'indipendenza del Kosovo e voterà quindi contro qualsiasi decisione procedurale e concessione dello status di candidato". Secondo il sottosegretario, inoltre, la decisione sull'avvio o meno della procedura potrebbe essere presa durante la presidenza svedese del Consiglio dell'Ue, dal gennaio del prossimo anno. Navarro ha quindi sottolineato che il governo spagnolo "ha una posizione costruttiva" sulla questione dei Balcani occidentali, che sostiene il dialogo tra Pristina e Belgrado con la mediazione dell'Ue, così come la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, il quale "pur non essendo uno Stato, è un territorio con cui l'Ue intrattiene relazioni", ha sottolineato. (Seb)