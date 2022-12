Kosovo-Serbia: Vucic, dichiarazione ambasciatore tedesco a Pristina è "pericolosa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto lo staff di crisi del nord del Kosovo guidato dalla Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), ha annunciato per domani una protesta a Rudare, dove si trova una delle barricate, in segno di protesta "contro le minacce continue al popolo serbo da parte del premier kosovaro Albin Kurti e il sostegno dato a lui dall'ambasciatore tedesco a Pristina". "Invitiamo il popolo serbo che vive in Kosovo alla più grande protesta di sempre, che avrà luogo giovedì 22 dicembre a Rudare", si legge nell'annuncio. (Seb)