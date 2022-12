Serbia: ministra Esteri slovena, Ue non discute imposizioni di sanzioni contro Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Unione europea non si discute sull'imposizione di sanzioni alla Serbia. Lo ha affermato la ministra degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, in un'intervista all'emittente "N1". "Nell'Unione Europea non si discute ora sull'introduzione di sanzioni contro la Serbia a causa del mancato allineamento della sua politica estera. C'è stato un tempo in cui se ne discuteva e alcuni Paesi le sostenevano", ha precisato Fajon, ma "oggi non c'è una discussione del genere nell'agenda Ue", ha sottolineato. La ministra si è quindi detta "convinta" che la Serbia troverà la strada per l'Unione europea e ha ribadito che Lubiana e Belgrado "hanno relazioni molto amichevoli e una buona cooperazione economica". Sulla questione del Kosovo, Fajon ha dichiarato che l'Accordo di Bruxelles "è vincolante per entrambe le parti" e che "Belgrado deve fare di tutto per normalizzare la situazione". (Seb)