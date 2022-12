Serbia-Kosovo: ambasciatore Gori, importante ruolo Ue e Stati membri nel dialogo tra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo facilitato dall’Ue tra Serbia e Kosovo è in una fase molto complicata. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano in Serbia, Luca Gori a margine della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia in corso alla Farnesina. “Noi raccomandiamo che non ci siano azioni unilaterali e che le rispettive rivendicazioni possano essere veicolate attraverso questo dialogo”, che passa “attraverso il negoziato internazionale”, ha detto Gori. Il ruolo dell’Ue e degli Stati membri “è molto importante, l’auspicio è che si possano superare queste fasi di tensione per andare verso un processo di normalizzazione nei rapporti tra Belgrado e Pristina”, ha aggiunto l’ambasciatore. (Res)