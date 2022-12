Afghanistan: donne scendono in piazza a Kabul contro chiusura università alle studendesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di donne si sono radunate oggi davanti all'Università di Kabul in quella che è la prima grande manifestazione pubblica di proteste nella capitale dell’Afghanistan dopo la decisione dei talebani di chiudere le università alle studentesse. Secondo quanto riferisce l’emittente “Afghanistan International”, circa 50 manifestanti, principalmente donne, si sono riuniti tenendo striscioni e cantando: "L'istruzione è un nostro diritto, le università dovrebbero essere aperte". L'amministrazione guidata dai talebani aveva già attirato critiche anche da governi di Paesi islamici per non aver aperto le scuole superiori femminili all'inizio dell'anno scolastico a marzo, contravvenendo alle promesse fatte alla comunità internazionale dopo il loro insediamento al potere nell’agosto del 2021 a seguito del ritiro delle forze Nato dall’Afghanistan. (segue) (Res)