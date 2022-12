Afghanistan: donne scendono in piazza a Kabul contro chiusura università alle studendesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste su larga scala sono diventate rare in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il controllo del Paese, con i manifestanti allontanati con la forza e in qualche caso arrestati. Per prevenire manifestazioni di massa, i talebani hanno dispiegato un ingente numero di forze di sicurezza nella capitale afgana. Intanto, un portavoce del ministero dell'istruzione superiore dell'Afghanistan ha affermato che il ministro Neda Mohammad Nadeem terrà tra oggi e domani una conferenza stampa “per fornire maggiori informazioni sulla chiusura delle università per le donne”. Ieri, diversi studenti e studentesse dell'Università di Nangahar, nell'Afghanistan orientale, hanno protestato davanti all’ateneo, mentre gli studenti di medicina hanno abbandonato gli esami per protestare contro l'esclusione delle loro compagne di classe. (segue) (Res)