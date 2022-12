Afghanistan: donne scendono in piazza a Kabul contro chiusura università alle studendesse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, dopo la forte condanna da parte dei Paesi occidentali e delle Nazioni Unite, anche Paesi musulmani, tra cui Qatar ed Emirati, hanno respinto la misura dei talebani sottolineando che non è in linea con la sharia. La stessa Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha condannato con forza l’esclusione delle donne dall’educazione universitaria in Afghanistan. In un comunicato stampa, il segretario generale dell’Oic, Hissein Brahim Taha, “ha espresso la sua la sua grave preoccupazione” definendo “sconcertante” la decisione dei talebani. “La mossa del governo de facto attraverso il suo ministero dell'Alta educazione è tanto più sconcertante per l'Oic, in quanto il segretario generale e il suo inviato speciale per l’Afghanistan hanno ripetutamente e insistentemente messo in guardia le autorità de facto dal prendere una tale decisione”, si legge in una nota dell’Oic. (Res)