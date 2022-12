Legge Bilancio: Renzi, Meloni fa le stesse schifezze di Conte, anzi peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “‘Se al Parlamento togli la legge di Bilancio’ - diceva Giorgia Meloni contro il governo Conte - ‘non c’è più la democrazia del Parlamento, non c’è più niente’. E’ quello che sta avvenendo in queste ore. La Meloni 1, nel dicembre 2019, attaccava Conte, che faceva esattamente le stesse schifezze che sta facendo la Meloni oggi. Meloni e Conte Sono due facce della stessa medaglia”. Lo dice il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un video pubblicato su Twitter. “Quando la legge di Bilancio la facevamo noi c’erano due letture parlamentari, gli emendamenti, la discussione e il dibattito parlamentare. Qui no, lavorano di notte, last minute, tagliando i soldi ai giovani per darli ai presidenti della Serie A e poi si lamentano dicendo che gli altri sono incoerenti”, prosegue. “L’incoerenza è di chi come Meloni all'opposizione sbraitava e quando è in maggioranza fa come Conte, quasi peggio di Conte, pensate un po’...”, conclude l’ex premier.(Rin)