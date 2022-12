Milano: mostre e musei aperti per le festività natalizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Per consentire a un pubblico più ampio di visitare gratuitamente i musei milanesi, slitta dall'1 all'8 gennaio la "Domenica al Museo", iniziativa normalmente prevista durante la prima domenica di ogni mese. Domenica 8 saranno quindi aperti e gratuiti non solo tutti i Musei Civici, ma anche il Museo d'Arte della Fondazione Luigi Rovati, Gallerie d'Italia e Armani Silos, che aderiscono all'iniziativa. Durante le festività natalizie resteranno sempre aperte - anche a Natale, Capodanno ed Epifania - le mostre di Palazzo Reale, Pac Padiglione d'arte contemporanea, Mudec Museo della culture e Fabbrica del Vapore. I musei civici - museo del Novecento, Castello Sforzesco, museo Archeologico, Gam Galleria d'arte moderna, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Nazionale di Storia Naturale e Acquario civico - osserveranno la consueta apertura al pubblico, da martedì a domenica, e resteranno chiusi solo il lunedì (giorno di chiusura settimanale) e nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio. Anche Casa della memoria è aperta per tutte le feste con il programma di attività di CantiereMemoria.(Com)