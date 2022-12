Urbanistica: presentato a Roma piano sviluppo per affrancazioni e trasformazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Un nuovo sistema informativo per la gestione dei processi di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione e di trasformazione da diritto di superficie a diritto di piena proprietà, la trasformazione in diritto di proprietà di 17 nuovi Piani di Zona e la semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze di trasformazione. Sono queste alcune delle importanti novità presentate questa mattina dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri e dall'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. Lo comunica, in una nota, il Comune di Roma. I provvedimenti - prosegue la nota - fanno parte di un pacchetto di delibere che verrà approvato dalla Giunta nella seduta di oggi pomeriggio e riguardano, complessivamente, l'articolata situazione dei Piani di Zona di Roma Capitale. In particolare - spiega la nota - attraverso queste delibere, Roma Capitale approva i nuovi valori venali delle aree (aggiornamento atteso dal 2018), introduce la modalità di gestione semplificata di ricezione e gestione delle domande alle procedure di trasformazione da diritto di superficie a diritto di piena proprietà, rende trasformabili ulteriori 17 nuovi Piani di Zona, dando risposta a quasi 60 mila famiglie che attendono da anni. E approva le nuove linee guida per il completamento del II Piano di edilizia economica popolare. Insieme a questo insieme di misure oggi è stato presentato il nuovo Sistema informativo affrancazioni e Trasformazioni (Siat), la piattaforma che, a partire dal primo gennaio 2023 consentirà di gestire in maniera digitale e informatizzata le pratiche di affrancazione, con la possibilità di monitorare autonomamente lo stato di avanzamento di tutte le attività e di ottenere un significativo abbattimento dei costi di lavorazione dell'istanza. Presentati - aggiunge la nota - anche i dati di questo anno di lavoro che, grazie ad una complessiva riorganizzazione dei processi, registrano un incremento significativo di pratiche affrontate e una riduzione tanto dell'arretrato, quanto dei giorni di attesa per le affrancazioni semplificate. (segue) (Com)