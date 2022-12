Urbanistica: presentato a Roma piano sviluppo per affrancazioni e trasformazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Presentiamo un ulteriore rafforzamento del nostro impegno complessivo a favore del diritto all'abitare, attraverso un pacchetto di quattro delibere frutto di un lavoro efficace e rilevante sul tema importante delle affrancazioni e delle trasformazioni dei piani di zona", afferma, nella nota, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Si erano ormai stratificati - spiega Gualtieri - ritardi e una situazione di stallo senza precedenti che sono stati fin dall'inizio oggetto del nostro lavoro al fine di consentire a tante persone di divenire a tutti gli effetti proprietari delle loro case. L'eredità - sottolinea il sindaco di Roma - era disastrosa, con l'attesa media per completare una pratica di affrancazione semplificata che era di 14 mesi e che per le nuove istanze oggi è scesa a tre mesi circa, con le pratiche arretrate delle affrancazioni ordinarie che erano 3 mila e che oggi sono 2 mila, quindi registrando una riduzione del 30 per cento. E tutto questo grazie all'organizzazione di una task force, all'aumento complessivo delle risorse umane impiegate, a una delibera dello scorso febbraio per favorire l'affrancazione automatica in alcuni casi e ad un intenso processo di informatizzazione e digitalizzazione che oggi farà un ulteriore salto di qualità grazie al nuovo sistema per supportare la trasformazione digitale dei processi di affrancazione e trasformazione che, dal primo gennaio, ci consentirà di passare a una gestione digitale che oggi non c'era", conclude Gualtieri. (segue) (Com)