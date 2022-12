Urbanistica: presentato a Roma piano sviluppo per affrancazioni e trasformazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alla disastrosa situazione ereditata di migliaia di pratiche ferme da anni, oggi voltiamo pagina", spiega, nella nota, l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Il tema del diritto alla casa e del completamento urbanistico dei piani di edilizia economica e popolare - aggiunge l'assessore - è sempre stato tra le nostre priorità e queste quattro delibere sono fondamentali. Ma non ci fermiamo: vogliamo permettere a tutti i romani che vivono nei Piani di zona di divenire proprietari, attraverso la progressiva trasformabilità delle loro abitazioni, vogliamo sveltire i tempi per le affrancazioni, già ridotti notevolmente per le pratiche asseverate, avvicinandoci al rispetto dei tempi previsti dalla norma e vogliamo completare la manovra del II Peep sia per rilanciare l'edilizia sociale e sia per eliminare previsioni completamente superate. Infine con il nuovo Sistema informativo Siat che entrerà in funzione il primo gennaio vogliamo sempre più informatizzare e semplificare l'istruttoria delle pratiche urbanistiche per facilitare tecnici e cittadini, e renderle più snelle, semplici e trasparenti", conclude Veloccia. (Com)