Russia: ministro Finanze, al via negoziati per accordi fiscali con Turchia, Malesia ed Emirati

- Il ministero delle Finanze russo si prepara a negoziare accordi fiscali con Emirati Arabi Uniti, Turchia e Malesia. Lo ha annunciato il viceministro delle Finanze russo Aleksej Sazanov alla conferenza dell'Associazione delle imprese europee. "Proponiamo di sviluppare la cooperazione in settore fiscale con i Paesi con cui sono ora rafforzati i legami economici. Sono state preparate proposte per avviare negoziati con Emirati Arabi Uniti, Turchia e Malesia per rivedere gli accordi con lo scopo di evitare l'imposizione doppia", ha detto Sazanov. Gli accordi stipolati permetterebbero di attirare investimenti nell'economia russa creando condizioni fiscali confortevoli, competitive con altre giurisdizioni, ha spiegato il viceministro. (Rum)