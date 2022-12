Reddito di cittadinanza: Baldino (M5s), governo pasticcione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’obiettivo perseguito dall’emendamento Lupi è chiaro: smontare tutto l’impianto del reddito di cittadinanza. Lo ha detto Vittoria Baldino, vicepresidente M5s alla Camera dei Deputati, sul reddito di cittadinanza alla trasmissione “L’aria che tira”. "Consentire di non poter rifiutare qualunque offerta di lavoro, anche se a distanza di centinaia di chilometri, anche se sottopagato, anche se non afferente con le proprie competenze. Da quando questa legge entrerà in vigore, secondo l’attuale maggioranza di governo deve essere così. Ma sono talmente pasticcioni che hanno scritto male l’emendamento", ha aggiunto. "Quindi di fatto, benché abbiano chiaro l’obiettivo politico, se non intervengono nuovamente per correggere il tiro, questo emendamento non cambia nulla nell’impianto originario del reddito”, ha concluso Baldino. (Rin)