Infrastrutture: Ferrante, massimo impegno impegno Mit per alta capacità ferroviaria Roma-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è tenuto oggi a Roma presso il Mit l'incontro con gli enti locali per discutere in ordine alle criticità connesse alla realizzazione del II Lotto dell'Alta capacità ferroviaria Napoli-Bari. Alla riunione sono intervenuti i sindaci di Telese Terme ed Amorosi unitamente all'onorevole Francesco Maria Rubano che si è fatto portavoce delle istanze dei comuni interessati. I sindaci mi hanno rappresentato le problematiche inerenti la realizzazione dell'opera nonché le esigenze connesse alle opere compensative e ai ristori in favore dei comuni interessati dal tracciato. Ho assicurato ai sindaci presenti il massimo impegno del Mit nella ricerca di soluzioni efficaci e tempestive nonché la mia assidua presenza sul territorio per verificare in prima persona l'esecuzione dell'opera e l'impatto della stessa sui comuni dell'area". Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture. (Com)