Roma: M5s-CR, Ruberti avvistato in Campidoglio, auguri di buon rientro?

- Nei corridoi del Campidoglio, a Roma, "molti giurano di aver avvistato la figura di Albino Ruberti". Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri capitolini del Movimento 5 stelle e della lista Civica Raggi. "Uno spettro si aggira per il Campidoglio, nei corridoi che serpeggiano tra l'Aula Giulio Cesare e la buvette, molti giurano di aver avvistato la figura di Albino Ruberti, ex capo di Gabinetto di Gualtieri dimessosi a seguito del famoso video di Frosinone - spiegano -. Dopo che Letta l'aveva rinnegato e il suo stesso sindaco l'aveva a malincuore lasciato andare, tutti quelli che ancora credono nella coerenza politica del Pd ritenevano Ruberti lontano dal Campidoglio. E invece no, come un 'poltergeist' pare essere tornato a manifestare la sua presenza e a sussurrare alle orecchie dei democratici capitolini. Chi l'ha evocato qui? C'è chi dice ci sia lo zampino di Luigi Pomponio, fedelissimo di Ruberti, che in qualità di vice capo di Gabinetto potrebbe essere un medium niente male. Magari - concludono - siamo noi a pensar male, e il Pd non sta assolutamente aspettando che i romani si dimentichino di Ruberti per riprenderlo con loro. Magari era in Campidoglio solo per gli auguri di buon Natale, e non per gli auguri di buon rientro". (Com)