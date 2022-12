Fvg: assessore Cultura, 2022 è stato anno di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 è stato un anno di piena attività e di rilancio per la cultura in Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, intervenendo all'incontro di presentazione degli otto bandi sulla cultura previsti per il 2023, per una dotazione complessiva di 4,2 milioni di euro. "Un plauso va fatto a tutti i soggetti che si sono sempre impegnati nell'organizzare eventi e manifestazioni, senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà causate dalla pandemia e utilizzando con diligenza le ingenti risorse stanziate dalla Regione", ha detto Gibelli. "I risultati - ha osservato - ci hanno premiati: siamo la seconda regione in Italia per numero di presenze a teatro e tra i primi anche nelle classifiche nazionali relative a cinema, mostre e musica. Tutto ciò dimostra come l'impianto del nostro sistema di produzione e distribuzione culturale sia solido alla base". (Frt)