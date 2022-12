Legge Bilancio: Furfaro (Pd), una vergogna aver tradito impegni su malati oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Denunciamo il comportamento bugiardo e gravissimo del ministro della salute e del suo sottosegretario. Hanno mentito al Paese e tradito gli impegni presi sui pronto soccorso e sui malati oncologici. Una cosa vergognosa. Il ministro Schillaci è venuto in audizione in Parlamento e davanti alla commissione Affari sociali aveva annunciato pomposamente che in legge di Bilancio avrebbe inserito l'anticipo al 2023 e l'indennità per gli operatori dei pronto soccorso. Risultato: nessun emendamento è stato depositato e in legge di Bilancio non c'è un euro". Lo afferma in una nota Marco Furfaro, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari sociali di Montecitorio, che aggiunge: "Come non bastasse, l'ennesima gaffe del sottosegretario Gemmato: ieri in commissione Affari sociali ha annunciato la presenza dell'indennità che invece non esiste. Dalla farsa alla sciagura. Non solo. Salta anche il finanziamento al 'Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2022-2027 - Pon', che prevedeva una dotazione pari a 10 milioni di euro. Anche di questo nessuna traccia e anche questo annunciato al Parlamento da Schillaci. Comportamenti gravi e sciatti, fatti sulla pelle della sanità pubblica, dei medici e dei malati". (Com)