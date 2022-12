Speciale scuola: Fvg, Università Udine, intitolata a Toppo Wasserman la Scuola superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scuola superiore universitaria dell’Università di Udine è stata intitolata "di Toppo Wassermann" per onorare l’opera svolta dal conte Francesco di Toppo e dalla sua prima moglie Antonietta Wassermann a favore dell'istruzione sul territorio. La decisione è stata adottata dal Senato accademico dell'ateneo, in linea con la concessione dell'omonimo palazzo da parte del comune di Udine, amministratore del “Legato di Toppo Wassermann”. Il conte a fine Ottocento lasciò infatti il patrimonio immobiliare, tra cui il palazzo, al comune e alla provincia di Udine, per la fondazione di un istituto di istruzione superiore. “La tradizione e l'impegno nel campo della formazione del collegio di Toppo Wassermann e il segno profondo che quella istituzione e quel luogo hanno lasciato in generazioni di friulani hanno facilitato l'individuazione della proposta che la commissione ha avanzato al Senato Accademico e che quest'ultimo ha accolto all'unanimità”, ha spiegato il rettore Roberto Pinton. “Per farsi conoscere e per riuscire ad attrarre studenti meritevoli è fondamentale curare anche le modalità e le parole con cui ci si presenta all'esterno”, ha aggiunto il direttore della Scuola superiore, Alberto Policriti. “Siamo certi che anche un passaggio apparentemente semplice come quello di dotarsi ufficialmente di un nome, costituirà un elemento importante nel percorso di crescita e sviluppo della nostra piccola comunità”. (Frt)