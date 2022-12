Speciale scuola: Farnesina, nuovo personale per ambasciate e consolati italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più personale per i servizi consolari all’estero e per il sostegno alle imprese italiane nel mondo. La Commissione Bilancio della Camera ha chiuso stamattina in prima lettura il disegno di legge di bilancio 2023, approvando alcune norme importanti per la Farnesina. Verranno assunti 520 impiegati amministrativi che verranno destinati soprattutto ad ambasciate e consolati. La rete estera soffre particolarmente di un calo complessivo del personale di ruolo (40 per cento in meno negli ultimi 20 anni). Le nuove assunzioni andranno a rafforzare la capacità di offrire servizi agli italiani all’estero e alle imprese. Rafforzati anche gli organici e gli stipendi del personale reclutato localmente. Grazie a un emendamento parlamentare degli onorevoli Orsini e D’Attis, il contingente dei contrattisti aumenta di 50 unità. Un altro emendamento parlamentare autorizza invece la spesa di circa un milione di euro per tre anni per contratti a tempo determinato di insegnanti e amministrativi madrelingua per la scuola della base ONU di Brindisi. E’ un tassello di un piano che mira a potenziare le strutture Onu in Italia e, in generale, a favorire l’attrattività del nostro sistema formativo. (Res)