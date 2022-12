Speciale scuola: M5s Roma, su asilo via Poppea Sabina nessun successo, solo grave ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, "riceve le chiavi dell'asilo di via Poppea Sabina e rivendica il solito cambio di passo". Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, Linda Meleo, e la capogruppo del M5s al Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. "Peccato non sia stato detto che la realizzazione della struttura - sottolineano Meleo e Della Casa - in progetto da prima del 2016, fosse monca. Infatti prima dell'amministrazione M5s non era stata prevista la cucina e, soprattutto, mancavano i collaudi. Questo in quanto l'immobile presentava alcune criticità, che noi abbiamo risolto con ulteriori fondi e procedure. Abbiamo quindi completato le lavorazioni e i collaudi nel 2021, con l'ultimo atto precisamente a luglio. Resta perciò un mistero come mai sindaco e presidente, in oltre un anno di mandato, non abbiano provveduto al bando per la raccolta delle preadesioni utili a far partire il servizio. E il successo rivendicato ora appare, in realtà, solo come un grave ritardo", concludono Meleo e Della Casa. (Com)