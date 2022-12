Speciale scuola: Autonomia, Zaia, impianto scolastico rimane il medesimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al tema della scuola nell'autonomia, "pensiamo sia da garantire stabilità al corpo docenti rispetto agli allievi perché questo turnover elevato, pescando nel bacino nazionale dove non ci sono regole, fa si che molto spesso il tema del precariato vada a penalizzare la formazione". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in merito al tema della scuola affrontato durante la sua partecipazione al programma di Rai1 Porta a Porta, in onda questa sera. "Come accade in altre regioni – ha spiegato rispondendo alla domanda del giornalista e conduttore, Bruno Vespa - ad esempio il Trentino Alto Adige, dove si stabilisce che un minimo di anni il docente debba rimanere lì ad insegnare. L'impianto scolastico rimane lo stesso: non andremo ad insegnare il veneto al posto dell'italiano e anzi, faremo in modo che l'inglese lo si impari molto bene, cosa che anche ora non si fa" ha poi concluso. (Rev)