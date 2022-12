Speciale scuola: Zingaretti (Pd), la destra vuole Italia dei furbi e corrotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Legge di Bilancio in Spagna "con un governo socialista: 'Ingreso minimo vital', l'equivalente del nostro reddito di cittadinanza, viene aumentato per adeguarlo all'inflazione da noi la destra lo cancella. Bonus cultura per i giovani confermato a cui viene aggiunto anche un sostegno per gli affitti dei giovani, da noi cancellato per molti. In Spagna aumentano del 6,5 per cento le risorse per scuola e università, da noi aumentano le possibilità per evasori e corrotti di usare il contante. Riduzione di contratti a tempo con la sinistra in Spagna e invece ritorno dei voucher con la destra in Italia che aumenta il precariato. C'è un altro modo di governare per ridurre le disuguaglianze. La destra non vuole l'Italia del merito, ma dei furbi e dei corrotti". Lo scrive il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sulla sua pagina Instagram. (Rin)