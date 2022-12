Legge Bilancio: Legambiente, abbattimenti fauna selvatica in città scelta dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento al testo della legge di Bilancio approvato nelle scorse ore nella V Commissione Bilancio, Tesoro, Programmazione della Camera dei deputati che prevede la possibilità di abbattimento della fauna selvatica anche in contesti urbani e nelle aree protette di fatto stabilisce una vera a propria deregulation venatoria". Lo dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente che aggiunge: "Nonostante si basi sul pretesto del controllo faunistico non ha nulla a che vedere con una seria gestione del tema, oltre ad essere del tutto estraneo alla natura stessa di una legge di Bilancio e a presentare forti vizi di incostituzionalità. Si tratta di un provvedimento dannoso, inapplicabile e in contrasto con la Direttiva Comunitaria Habitat, con la Strategia UE sulla tutela della biodiversità e con gli orientamenti emersi dalla recente COP 15 di Montreal-Kunming", sottolinea il presidente di Legambiente. (segue) (Rin)