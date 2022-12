Legge Bilancio: Legambiente, abbattimenti fauna selvatica in città scelta dannosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, di prendere una posizione nei confronti di un provvedimento che attacca tutto il nostro ordinamento sul tema della gestione degli ecosistemi e della salvaguardia del capitale naturale", prosegue Ciafani. "È urgente, a pochi giorni dallo storico accordo della COP15 sui temi della tutela della biodiversità e in un quadro di assoluta confusione, dove pochi interessi di parte di lobby ristrette vengono anteposti a quelli della collettività e del bene comune. Ci appelleremo in tutte le sedi competenti per bloccare un provvedimento ingiusto, irrazionale e del tutto anacronistico", conclude. (Rin)