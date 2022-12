Lombardia 2023: Moratti, entro dieci anni destinare beni confiscati a mafia ad attività sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della legalità e della lotta alle mafie "deve essere ed è affrontato nel nostro programma, non in ambito ristretto, ma coprendo un campo estremamente vasto e vario", inoltre "l'obiettivo che ci siamo dati nel giro dei prossimi dieci anni è quello di destinare questi beni confiscati ad attività sociali". Lo ha affermato oggi la candidata civica, sostenuta dal Terzo Polo, alla presidenza di Regione Lombardia Letizia Moratti, durante la presentazione della candidatura del consigliere regionale Monica Forte con la lista "Letizia Moratti Presidente". Dall'educazione alla legalità, alla lotta al gioco d'azzardo e all'usura, passando per il contrasto e monitoraggio dell'intermediazione illecita del lavoro, fino alla collaborazione con le università per un osservatorio sulle infiltrazioni mafiose in Lombardia. Sono questi i temi prioritari presentati da Letizia Moratti e che affronterà nel caso venisse eletta a presidente. (Rem)