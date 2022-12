Legge Bilancio: Lai (Pd), iniqua e inadeguata per Paese, grave per Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lai ha rivolto, poi, uno sguardo alla sua Regione, la Sardegna. "Il governo sa che la Sardegna non è dotata di metano? E nel momento in cui si danno alle aziende energivore che usano metano il 45 per cento di credito d'imposta oppure si riduce l'Iva sul metano dal 22 al 5 per cento per usi industriali e domestici, cosa succede in Sardegna? Succede - ha spiegato - che in un trimestre cittadini e aziende sarde hanno circa 60 milioni euro di spese in più solo perché non hanno il metano, ma usano aria propanata". Lai ha, inoltre, ricordato al governo che il Partito democratico aveva presentato due emendamenti in tal senso, non accolti. "Ma ora parlano i fatti - ha concluso - e con questa manovra di bilancio si colpiscono ancor di più deboli e vulnerabili, e si colpiscono anche quelle fasce medie che maggioranza e governo avevano annunciato di voler aiutare, alle quali ora hanno colpevolmente voltato le spalle". (Rin)