Quirinale: Mattarella, ancora lievemente positivo al Covid

- “Per quanto ancora lievemente sono tuttora positivo al Covid e volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro ed ai vertici delle forze armate” ma allo stesso tempo “non volevo rinunciare a questo evento che considero di grande importanza per la Repubblica”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendo in videoconferenza con il Coi per i tradizionali auguri ai contingenti militari italiani impiegati nei teatri di operazioni internazionali. (Rin)