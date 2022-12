Germania-Italia: ambasciatore Varricchio, insieme spina dorsale di Europa democratica, prospera e solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania rappresentano “insieme la spina dorsale di un'Europa democratica, prospera e solidale”. È quanto afferma l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, nel videomessaggio di fine anno, pubblicato sul profilo Twitter della missione di cui è capo. “Siamo orgogliosi del nostro Paese e dello stretto, forte legame tra Italia e Germania, plasmato da una comunità italiana grande, diversificata e in crescita”, dichiara il diplomatico. Varricchio aggiunge che “si avvia a conclusione un anno che non dimenticheremo” in cui “abbiamo visto immagini che pensavamo appartenessero oramai solo al passato e ai libri di storia”. L'Italia “unita”, prosegue l'ambasciatore, si è schierata “senza esitazioni al fianco dell'amica nazione ucraina, invasa e ferita dall'attacco ingiustificato e ingiustificabile scatenato dalla Russia”. Come osservato da Varricchio, l'Italia ha riaffermato il proprio impegno “per la pace, per la sicurezza, per il rispetto dei diritti umani in Europa e nel mondo”. Il Paese svolge “un ruolo di primo piano nello scenario internazionale” ed è presente “in tutti i principali contesti multilaterali a partire dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica”. Come sottolineato dall'ambasciatore, “i punti fermi della nostra bussola restano la vocazione europeista e la forte amicizia con gli Stati Uniti”. (segue) (Geb)