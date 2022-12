Germania-Italia: ambasciatore Varricchio, insieme spina dorsale di Europa democratica, prospera e solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Varricchio continua: “Il ritorno di un conflitto armato in territorio europeo ha aggravato problemi preesistenti e ne ha creati di nuovi, ma siamo convinti che la forza delle nostre democrazie rappresenti la risposta migliore alle sfide che abbiamo davanti”. Per l'ambasciatore, “la nostra fiducia nel progresso civile e nella scienza è l'antidoto migliore per superare questa fase ricca di incognite, ma anche di grandi speranze. Anche per questo siamo orgogliosi del nostro Paese e del legame forte e profondo tra l'Italia e la Germania”. Come sottolineato da Varricchio, “siamo tutti, istituzioni cittadini, imprese, impegnati a renderlo sempre più saldo e ricco di contenuti. Insieme, Italia e Germania rappresentano la spina dorsale di un'Europa democratica, prospera e solidale”. Per l'ambasciatore, “nessuno può affrontare da solo problemi di portata globale e noi siamo forti perché possiamo contare su amici e alleati”. (segue) (Geb)