Germania-Italia: ambasciatore Varricchio, insieme spina dorsale di Europa democratica, prospera e solidale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Italia, il 2022 è stato anche l'anno delle elezioni politiche, con “i nostri cittadini residenti in Germania che hanno votato per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica grazie anche all'impegno di tutta la rete consolare”. In questi giorni,di festa, afferma Varricchio, “è proprio alle italiane e agli italiani che vivono in Germania che rivolgo il mio pensiero. Una grande e variegata comunità in continua crescita, che incarna il vero spirito europeo e che costituisce il motore del legame tra i nostri due Paesi”. Quella italiana in Germania è “una comunità vivace, che contribuisce a far apprezzare tutto ciò che contraddistingue il Made in Italy nel mondo”. In particolare, si tratta della “serietà e affidabilità tipiche degli italiani, la passione per il lavoro, la ricchezza di un patrimonio culturale ineguagliabile, la bellezza della nostra terra e dei nostri borghi, la varietà e la salubrità del nostro cibo”. Come osservato dall'ambasciatore, tali qualità “si nutrono della linfa costituita dalla lingua italiana, che sa parlare al mondo e che ci unisce tutti”. (segue) (Geb)