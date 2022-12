Germania-Italia: ambasciatore Varricchio, insieme spina dorsale di Europa democratica, prospera e solidale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il rapporto tra Italia e Germania si basa su “una rete di scambi commerciali che macina primati e non ha eguali nel mondo”. Al riguardo, Varricchio evidenzia: “Mi fa particolare piacere ricordare la collaborazione nei campi della scienza e dell'innovazione grazie anche alla vasta e qualificata presenza in Germania di tanti talenti italiani, che contribuiscono al progresso delle nostre società”. Intanto, mentre il 2022 volge al termine, “si avvicina un anniversario importante”: i 20 anni dalla riapertura dell'ambasciata d'Italia a Berlino. “Il nostro impegno”, dichiara Varricchio, è di essere “ogni giorno un punto di riferimento per tutti insieme alla rete di consolati, istituti di cultura, uffici commerciali e scolastici che operano in Germania”. L'ambasciatore conclude porgendo gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla comunità italiana in Germania “a nome di questa bellissima squadra”. (Geb)