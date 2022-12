© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono un garantista anche in Europa e non conosco l'indagine sul Qatargate. Certo la presunzione di innocenza si affievolisce quando trovi in una valigia di una persona alcune centinaia di migliaia di euro". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite della trasmissione "L'Aria che tira" su La7. "Davanti al reato in flagranza il garantismo crolla", ha poi aggiunto. (Rin)