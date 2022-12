Legge Bilancio: Lega, depositato odg per trasferimento competenza demanio marittimo a Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo depositato un odg con il quale si chiede di adottare ogni iniziativa necessaria al trasferimento del demanio marittimo in capo alla regione Sardegna. Attualmente, si tratta dell'unica regione a statuto speciale a non avere la titolarità sul demanio marittimo e quindi, nonostante si sobbarchi le relative spese per la gestione e la tutela, non gode degli introiti che vengono trasferiti quasi integralmente allo Stato, circa 9 milioni di euro l'anno. Con il trasferimento di competenza si garantiscono entrate che saranno utilizzate per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle aree costiere. La nostra proposta, dunque, mira a sanare definitivamente una situazione di grave svantaggio in cui si trova la Sardegna, che non può di certo rinunciare alla proprietà del bene più rilevante del proprio territorio". Lo dichiarano in una nota il deputato della Lega Dario Giagoni (primo firmatario), e i parlamentari della Lega componenti della commissione Ambiente Gianpiero Zinzi (capogruppo), Alessandro Manuel Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni, Graziano Pizzimenti. (Com)