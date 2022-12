Mafie: Landini, condividiamo richiesta istituzione Commissione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Cgil condivide con convinzione l’appello che, a firma di Luigi Ciotti, è stato inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai presidenti della Camera e del Senato e a tutti capigruppo della Camera e del Senato, dove Libera chiede al Parlamento l'istituzione in tempi brevi della Commissione Bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “La Commissione - sottolinea il leader del sindacato di Corso d’Italia - è stata un prezioso strumento per le istituzioni e le numerose associazioni che operano sul territorio per contrastare le mafie, le loro azioni di infiltrazioni e di condizionamento verso le istituzioni e verso l'economia sana del nostro Paese. Inoltre, il lavoro che può svolgere rappresenta un valido strumento contro il fenomeno, altrettanto devastante, della corruzione”. “Confidiamo - conclude Landini - che Governo e Parlamento diano vita con celerità a questa richiesta”. (Rin)