Turismo: Gasparri (FI), più tutela a comparto fondamentale per l'Italia

20 luglio 2021

- "Ha ragione Federalberghi a contestare l'aumento della tassa di soggiorno che colpisce il turismo e gli albergatori soprattutto di alcune città. Il turismo ha bisogno di sostegno, non di ulteriori tasse. E penso che chi se ne debba occupare nel governo dovrà cancellare questo errore e introdurre, nelle successive manovre, misure a tutela di un comparto fondamentale per l'Italia. Nella confusione il Pd si è rilevato ancora una volta il partito delle tasse a beneficio di alcune realtà e a scapito degli operatori di un settore fondamentale per l'Italia. Apprendo con rammarico questa decisione. Forza Italia tutela e tutelerà in ogni caso tutto il comparto del turismo e si occuperà presto anche della vicenda balneari". Lo assicura il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)