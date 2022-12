Energia: Pichetto su rinnovabili, moltiplicarle per tutelare capitale naturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha ricordato, infine, che "questo Rapporto in via di approvazione è il primo da quando nella Carta costituzionale, all'articolo 9, è entrata la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi", "con una postilla lungimirante che dà anche il senso etico della norma e cioè che la salvaguardia dei beni naturali è garantita anche 'nell'interesse delle future generazioni'"."E' una missione - ha spiegato Pichetto riferendosi alla tutela ambientale - che deve permeare tutte le attività umane, così come il legislatore nella Costituzione ha delineato con il principio introdotto anche nell'articolo 41, quello dell'attività economica, che "non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente", con il suo indirizzo a fini sociali e ambientali. "E' l'indicazione - ha concluso - di un percorso chiaro in direzione dello sviluppo sostenibile, pienamente recepita in questo quinto Rapporto". (Rin)