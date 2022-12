Speciale difesa: Crosetto, valorizzare immobili non più utili per fini istituzionali è una buona pratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto sulla prima vendita all'asta a Vittorio Veneto di immobili non residenziali delle Forze armate. “Valorizzare gli immobili della Difesa non più utili ai fini istituzionali è una buona pratica che garantisce un corretto impiego dei beni pubblici, risparmio e sostenibilità”, ha affermato il ministro Crosetto, secondo quanto riferisce su Twitter il ministero della Difesa. La Direzione dei lavori e del demanio (Geniodife) del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti ha presentato, presso il Museo della Battaglia, il primo bando di vendita di ex caserme della Difesa: i palazzi Doro Altan, Piccin e Marinotti, che insistono nel comune prealpino trevigiano, e dell'ex Magazzino Foraggi S. Caterina, sito a Modena. (Res)