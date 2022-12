Speciale difesa: Usa-Ucraina, Zelensky, proseguire cooperazione per avvicinarci alla vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Stati Uniti devono proseguire la cooperazione perché Kiev si avvicini alla vittoria. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in visita negli Usa. “Sono a Washington per ringraziare il popolo americano, il presidente e il Congresso per il sostegno di cui abbiamo bisogno. E anche per continuare la cooperazione e avvicinarci alla vittoria”, ha scritto in un messaggio su Telegram. “Avrò una serie di negoziati per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina. In particolare, discuteremo della cooperazione bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti con il presidente, Joe Biden”, ha continuato il capo dello Stato. (Was)