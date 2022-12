© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca donerà 300 milioni di corone danesi (40 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa danese, spiegando che i finanziamenti saranno indirizzati al Fondo internazionale per l'Ucraina guidato dal Regno Unito, utilizzato per inviare attrezzature militari e altro materiale alle forze armate ucraine. (Sts)