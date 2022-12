Sardegna: diga Cumbidanovu, approvato schema accordo per finanziamento 47,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha approvato l’aggiornamento dello schema d’accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che consentirà alla Regione di ricevere il finanziamento per il completamento della diga di Cumbidanovu, sull’alto Cedrino: complessivamente 47,5 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione, con un incremento di 13,5 milioni ottenuto in seguito alla recente intesa raggiunta tra il presidente della Regione Christian Solinas e il ministro Matteo Salvini. “Abbiamo raggiunto un risultato importante frutto del confronto tra la Regione e il Governo sulle grandi opere fondamentali per lo sviluppo dell’Isola. Per la diga di Cumbidanovu siamo riusciti a garantire le risorse necessarie a far ripartire un cantiere fermo da troppo tempo e ora puntiamo con forza al completamento dell’Infrastruttura. Abbiamo dato, inoltre, un nuovo impulso ai rapporti con Roma che consentirà di sbloccare investimenti in diversi settori strategici per la Sardegna”, dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas. “Il provvedimento approvato in Giunta – dichiara l’assessore Saiu – rappresenta un ulteriore tassello sulla strada che abbiamo tracciato verso il completamento di un’opera strategica destinata alla produzione idroelettrica, alla fornitura d’acqua per gli usi industriali, con una portata continua di cinquanta litri al secondo, e all’irrigazione di circa 2.800 ettari di terreni agricoli nel territorio dei Comuni di Ogosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali”. (segue) (Rsc)